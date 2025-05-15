Українські дрони "Магура" завдали збитків окупантам на сотні мільйонів доларів. Про це повідомляє 24 Канал.

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Скільки цілей знищили дрони "Магура"

Українська інновація, що вже змінила і ще обов’язково змінить хід цієї війни,

– наголосив про морські дрони речник ГУР МО Андрій Юсов.

За його словами, станом на зараз морські дрони "Магура" знищили 21 ворожу ціль: 16 кораблів, 3 гелікоптери і 2 винищувачі. Вартість лише повітряних цілей оцінюють у понад 100 мільйонів доларів.

"Перед кожним виходом російські кораблі Чорноморського флоту фотографуються. На пам’ять", – додав Юсов з іронією.

Назва обрана не спроста, вона має кілька значень. "Магура" – висока гора, богиня, – але нині це також "страх російських окупантів з’являтись у Чорному морі й над ним".