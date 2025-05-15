Украинские дроны "Магура" нанесли ущерб оккупантам на сотни миллионов долларов. Об этом сообщает 24 Канал.

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Сколько целей уничтожили дроны "Магура"

Украинская инновация, что уже изменила и еще обязательно изменит ход этой войны,

– отметил о морских дронах представитель ГУР МО Андрей Юсов.

По его словам, по состоянию на сейчас морские дроны "Магура" уничтожили 21 вражескую цель: 16 кораблей, 3 вертолета и 2 истребителя. Стоимость только воздушных целей оценивается в более 100 миллионов долларов.

"Перед каждым выходом российские корабли Черноморского флота фотографируются. На память", – добавил Юсов с иронией.

Название выбрано не спроста, оно имеет несколько значений. "Магура" – высокая гора, богиня, – но сейчас это также "страх российских оккупантов появляться в Черном море и над ним".