Россия не сможет ремонтировать свои самолеты

По данным СБУ, Россия зарегистрировала фирму-"прокладку" в одной из стран Ближнего Востока, которая якобы не имеет отношения к Москве. Это было сделано для того, чтобы Россия могла "легально" чинить транспортные самолеты типа "Ан" в других странах мира.

Кстати , США конфисковали танкер под российским флагом со 100 тысячами тонн нефти .

Сообщается, что благодаря работе СБУ профильные украинские ведомства упразднили действие сертификата техобслуживания для иностранного "посредника" страны-агрессора.

Как отметили в пресс-службе СБУ, теперь Россия ни в одной стране не сможет ремонтировать свои грузовые самолеты, произведенные за лицензию ГП "Антонов".

В СБУ также заявили, что раскрытие схемы ударит по логистике России в контексте войны в Украине. Речь идет о том, что страна-агрессорка использовала более десяти тяжелых судов типа "Ан-124" для перевозки личного состава и тяжелой бронированной техники во время полномасштабного вторжения на территорию Украины.

Мероприятие ограничило деятельность российской авиации

Россия платит высокую цену за военную агрессию в Украине. Пока в Украине от российских ракет умирают мирные и военные, в России выживают под действием беспрецедентных санкций.

Часть санкции, которые страны Европейского Союза, США, Канада и Великобритания ввели против России, касаются авиации. В частности, для российских самолетов закрыто воздушное пространство над Европой и Северной Америкой.

Недавно правительство Великобритании решило расширить санкции против российских авиакомпаний. Санкции касаются "Аэрофлота", "Уральских авиалиний", а также "России". Теперь эти компании не имеют возможности продавать свои слоты в аэропортах Великобритании.

Из-за санкций сильно страдает крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот". Прогнозируется, что в ближайшее время авиакомпания столкнется с дефицитом запчастей для самолетов.

По оценкам экспертов компании IBA, чтобы поддерживать свой флот в трудоспособном состоянии, "Аэрофлоту" через три месяца придется начать разбирать часть своих самолетов на запчасти. В то же время, заменить продукцию Boeing и Airbus российскими самолетами как минимум в ближайшее время не удастся.

Кроме того, до вторжения России в Украину "Аэрофлот" выполнял полеты в 56 стран. По состоянию на середину мая летал только до 13.

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