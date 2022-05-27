Известно, что танкер перевозил более 100 тысяч тонн иранской нефти, а это нарушает санкции, наложенные ЕС и США. Из-за этого власти Греции конфисковали судно еще 15 апреля 2022 года у Каритоса.

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Тогда танкер был под российским флагом, перевозил 19 россиян, а также назывался "Лана".

В Греции береговая охрана сообщила, что судно они конфисковали из-за подозрений в нарушении им санкций против России из-за войны в Украине. Среди многих ограничений был введен запрет на экспорт и импорт товаров, а также доступ российских судов в порты ЕС.

Впоследствии танкер таки уволили, однако оставили возле Каристоса. Тогда в мае 2022 года он сменил русский флаг на иранский.

Греческое чиновник отметил, что теперь идет процесс на средства правительства США для "передачи" нефти из порта Каристос на острове Эвия в Эгейском море.

Что известно о санкциях

Европа продолжает вводить санкции против России на фоне вооруженной агрессии в Украине. Как стало известно, ЕС может не ввести нефтяное эмбарго. Дело в том, что запрет на импорт российской нефти является технической темой. Поэтому ЕС может не достичь согласия о введении эмбарго на нефть на саммите Совета ЕС на следующей неделе.

Евросоюз до сих пор не может принять 6-й пакет санкций против России, который должен включать нефтяное эмбарго. Все это время страна-агрессорка получает от Европы по миллиарду евро каждый день. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время своего вечернего обращения 26 мая. Вопрос только в том, какую цену придется заплатить украинцам за свою свободу, а России – за эту дурацкую войну.

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