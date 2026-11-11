"Охотился" за военными, проходящими ротацию: СБУ задержала агента ФСБ, сбежавшего в Закарпатье

Как сообщила Служба безопасности Украины, потенциальными целями противника были пункты постоянной дислокации, логистические центры и базы защитников. Россияне стремились нанести удары по подразделениям, восстанавливавшим силы после боев на передовой.

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Охота на военных и бегство на запад

По данным следствия, пособником врага оказался безработный житель Черкасской области. В поле зрения российских спецслужб мужчина попал во время поиска легких заработков в телеграм-каналах.

Для выполнения вражеских задач фигурант объезжал областной центр и прилегающие районы, фиксируя на камеру телефона места сосредоточения личного состава украинских войск.

После завершения разведки агент решил залечь на дно и уехал в Закарпатье, где снял жилье.

Правоохранители зафиксировали вылазки корректировщика и задержали его в арендованной квартире.

Во время обыска у него изъяли смартфон с фотографиями военных объектов и электронными картами, на которых были отмечены координаты для отчета перед ФСБ.

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Что грозит корректировщику

Следователи сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. В настоящее время он находится под стражей без права освобождения под залог. За содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее в Сумах правоохранители задержали корректировщицу, которая передавала врагу координаты позиций Сил обороны за денежное вознаграждение.