Готовил ракетный удар по штабу: СБУ задержала "крота", который планировал ликвидацию комбрига ВСУ

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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Как российский агент готовил покушение на комбрига?

По данным следствия, мобилизованный военнослужащий должен был передать российским спецслужбам координаты штаба, где находился командир одной из бригад ДШВ в звании полковника. По этим данным враг планировал нанести ракетный удар.

Сотрудники СБУ своевременно обеспечили безопасность мест пребывания украинских десантников и задержали подозреваемого на территории подразделения в Николаеве.

На момент задержания мужчина готовился передать своему куратору из ФСБ координаты военного объекта, где должен был находиться комбриг.

Во время задержания у него изъяли смартфон с сообщениями российскому спецслужбовцу о подготовке к покушению.

Как проводилась операция по задержанию "крота": смотрите видео

Как ФСБ завербовала военнослужащего?

Согласно материалам дела, мобилизованный попал в поле зрения российских спецслужб, когда искал знакомства в тематических Telegram-каналах.

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После вербовки он общался с куратором ФСБ через анонимный чат в мессенджере.

Используя свою должность водителя, подозреваемый собирал информацию о местах нахождения командования бригады и передавал ее российской стороне.

Кроме того, по данным СБУ, он сообщал врагу о местах хранения и запуска украинских ударных беспилотников, которые применялись для атак на российские тылы.

Переписка агента с куратором / Фото СБУ

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Какое наказание грозит подозреваемому?

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей без права освобождения под залог. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Расследование проводят следователи СБУ в Николаевской области под процессуальным руководством Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

Ранее в Донецкой области разоблачили агента вражеских спецслужб, который под видом таксиста выслеживал офицера и и готовил покушение на руководителя го регионального управления СБУ.