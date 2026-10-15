Обоих фигурантов удалось разоблачить в самом начале их шпионской деятельности. Это позволило своевременно обеспечить безопасность объектов, на которые враг планировал нанести свои атаки, сообщает Служба безопасности Украины.

Что известно о задержанных?

Одним из корректировщиков оказался работник автозаправочного комплекса в Славянске. Российские спецслужбы вышли на него через бывшего одноклассника, который после начала полномасштабной войны уехал в Россию. Завербованный мужчина скрытно снимал на телефон колонны военной техники вблизи своего места работы, а также ездил по городу, проверяя другие заправки и логистические мосты Сил обороны.

Второй агент действовал в Днепре. Это житель Покровска, который переехал в областной центр в 2024 году и поселился в общежитии. Враг обратил на него внимание из-за прокремлевских комментариев в телеграм-каналах. По указанию российского куратора он пешком или на общественном транспорте обходил город, ища места наибольшего скопления украинских защитников и техники.

Какое наказание грозит агентам?

В ходе обысков правоохранители изъяли у мужчин компьютеры и смартфоны с доказательствами сотрудничества с врагом. Следователи сообщили им о подозрении в государственной измене и несанкционированном распространении информации о ВСУ. В настоящее время оба находятся под стражей без права на залог, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области задержали агента России, которая навела вражеский удар на оборонный объект. Женщина переехала из Донецкой области и добровольно передавала кураторам координаты стратегических предприятий.