Взятка в 630 тысяч долларов: СБУ задержала двух должностных лиц областных управлений
- СБУ задержала двух заместителей начальников областных управлений по подозрению в вымогательстве 620 тысяч долларов за закрытие уголовного производства.
- Задержание произошло во время передачи более 270 тысяч долларов, задержанным грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
СБУ задержала двух заместителей начальников областных управлений службы. Они пытались организовать незаконную схему в Ровенской области.
Предварительно установили, что задержанные могли требовать взятку за закрытие уголовного производства. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
В чем подозревают задержанных?
Согласно обнародованной информации, ГУ внутренней безопасности СБУ задержало посредника и двух заместителей начальников областных управлений СБУ. Последние, используя посредника, пытались получить взятку.
По данным следствия, они требовали 620 тысяч долларов США с руководителя компании-монополиста в сфере янтарного бизнеса, обещая закрыть уголовное производство, начатое в отношении его компании ранее.
Самоочищение Службы – наш приоритет. Мы продолжаем искоренять любые коррупционные проявления, а участников "схем" – регулярно привлекать к ответственности. Сегодняшнее задержание это лишь подтверждает. Коррупция недопустима, а во время войны равна государственной измене. И каждый, кто будет к ней причастен, получит по заслугам,
– прокомментировал ситуацию временно исполняющий обязанности главы СБУ Евгений Хмара.
Отмечается, что организаторов схемы и их сообщника задержали "на горячем" во время передачи более 270 тысяч долларов США. У них изъяли телефоны с доказательствами незаконной деятельности во время обысков.
Им могут объявить подозрение по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, расследование продолжается. Мужчинам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Задержания и обыски у чиновников / СБУ
Кем могут быть задержаны?
Нардеп Алексей Гончаренко, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что задержали заместителя начальника СБУ в Ровенский области Игоря Брика и заместителя председателя СБУ в Киевской области Олега Токарчука.
По его словам, также задержали заместителя начальника следственного управления ГУ СБУ Якобчука.
Какие схемы разоблачили ранее?
- Недавно НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили в Днепропетровской области схему хищения более 19 миллионов гривен на одном стратегическом предприятии оборонно-промышленного комплекса.
- Еще ранее СБУ задержала бывшего нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ, подозреваемого в финансировании бюджета России через перерегистрацию предприятия на оккупированной территории Луганской области.
- До этого разоблачили на взятке в размере 320 тысяч долларов США командующего логистикой Командования Воздушных сил Андрея Украинца и начальника Управления СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко.