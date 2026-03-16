Взятка в 630 тысяч долларов: СБУ задержала двух должностных лиц областных управлений

СБУ задержала двух заместителей начальников областных управлений службы. Они пытались организовать незаконную схему в Ровенской области.

Предварительно установили, что задержанные могли требовать взятку за закрытие уголовного производства. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

В чем подозревают задержанных?

Согласно обнародованной информации, ГУ внутренней безопасности СБУ задержало посредника и двух заместителей начальников областных управлений СБУ. Последние, используя посредника, пытались получить взятку.

По данным следствия, они требовали 620 тысяч долларов США с руководителя компании-монополиста в сфере янтарного бизнеса, обещая закрыть уголовное производство, начатое в отношении его компании ранее.

Самоочищение Службы – наш приоритет. Мы продолжаем искоренять любые коррупционные проявления, а участников "схем" – регулярно привлекать к ответственности. Сегодняшнее задержание это лишь подтверждает. Коррупция недопустима, а во время войны равна государственной измене. И каждый, кто будет к ней причастен, получит по заслугам,

– прокомментировал ситуацию временно исполняющий обязанности главы СБУ Евгений Хмара.

Отмечается, что организаторов схемы и их сообщника задержали "на горячем" во время передачи более 270 тысяч долларов США. У них изъяли телефоны с доказательствами незаконной деятельности во время обысков.

Им могут объявить подозрение по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, расследование продолжается. Мужчинам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Задержания и обыски у чиновников / СБУ

Кем могут быть задержаны?

Нардеп Алексей Гончаренко, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что задержали заместителя начальника СБУ в Ровенский области Игоря Брика и заместителя председателя СБУ в Киевской области Олега Токарчука.

По его словам, также задержали заместителя начальника следственного управления ГУ СБУ Якобчука.

