В СБУ отметили, что они собрали неопровержимые доказательства вины задержанного. По данным следствия, российский агент собирал разведданные о подразделениях Сил обороны в Донецкой области.

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Известно, что сотрудники СБУ задержали его в результате спецоперации в прифронтовых районах региона в мае этого года. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет тюрьмы.

Именно по поручению Стрелкова-Гиркина вражеский приспешник пытался обнаружить места дислокации и маршруты перемещения украинских войск в районе Славянска. Также передавал врагу локации местных госучреждений и критической инфраструктуры.

Передачу закрытых сведений российский агент осуществлял по собственному аккаунту электронной почты в виде меток на электронных картах с подробным описанием близлежащей местности.

– объяснили в СБУ.

По материалам СБУ суд признал злоумышленника виновным по статье о несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину. Максимальная санкция статьи предусматривает лишением свободы сроком от 8 до 12 лет.

Кто такой Игорь Гиркин

Это бывший главарь террористической военной группировки "Народное ополчение Донбасса". Он экс-полковник ФСБ, отставной офицер ВС РФ и военный преступник. Гиркин – бывший "министр обороны ДНР" и причастный к сбитию пассажирского Boeing 777 в 2014 году. В 2019 году Нидерланды объявили его в международный розыск как лицо, причастное к сбитию самолета.

Террорист собрал немалую аудиторию в своем телеграмм-канале, где критиковал режим Владимира Путина. В частности, взрыв на Крымском мосту он назвал лучшим поздравлением для Путина.

В Украине ему сообщили о подозрении по факту организации похищения человека, пыток и умышленного убийства. В мае 2020 года Гиркин в интервью Дмитрию Гордону сказал, что причастен к похищению и убийству депутата Владимира Рыбака.