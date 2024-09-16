Как пишет политолог Алексей Голобуцкий, такие преступления должны наказываться пожизненным заключением.

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По мнению эксперта, цель компании российских спецслужб по поджогу авто – посеять уныние в армии и обществе. "Сами же россияне относятся к подобным агентам как к хламу. Часто их бросают на деньги, или заставляют совершать более жесткие нарушения, угрожая разоблачением. Выполняя задание на 1-2 тысячи гривен, они рискуют остаток жизни провести за решеткой. Ведь СБУ задержала абсолютно всех поджигателей. И менять их россияне точно не собираются", – отмечает Голобуцкий.

Очевидно, что после потери своих агентурных сетей в первый год полномасштабного вторжения, ФСБ активно ищет новые формы для вербовки. Поджигателей иногда находят, высчитывая пророссийские посты в соцсетях. Но чаще просто вербуют через предложения работы,

– считает политолог.

Эксперт предлагает свой вариант того, как свести подобное количество преступлений к минимуму. "Задержания от СБУ важны не только для справедливого наказания поджигателей, но и как предостережение для других возможных заробитчан-преступников. Но самое главное – все поджигатели должны получать пожизненные сроки. Жечь имущество военных во время войны – что это, если не государственная измена?", – резюмирует Голобуцкий.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве Служба безопасности задержала сразу пять поджигателей. Преступники подожгли пять служебных авто военных в трех разных районах столицы, оставив на месте преступления провокационные листовки. Российские спецслужбы вышли на поджигателей, когда те искали заработок в телеграмме. Фигуранты сначала находили потенциальные цели и отправляли фото российским кураторам для согласования.