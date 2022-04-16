Сейчас он является студентом-заочником одного из университетов в Санкт-Петербурге.

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По данным следствия, коллаборант был активным корреспондентом пропагандистских телеграм-каналов. Он полностью поддерживал полномасштабное вторжение России в Украину и увлекался военными преступлениями оккупантов. Также он распространял ложь о ситуации на фронтах.

Кроме того, он призвал оккупантов ввести временное правительство и навести жесткие порядки в Украине, обвиняя украинских военных якобы в геноциде собственного народа,

– сообщили в СБУ.

Еще один коллаборант – бывший военнослужащий. Он распространял в социальных мессенджерах контент в поддержку войны и полностью одобрял изменения границ Украины.

Во время досудебного расследования правоохранители изъяли по месту жительства одного из фигурантов запрещенную символику России. Обоим жителям Коростеня сообщили о подозрении из-за коллаборационной деятельности.

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