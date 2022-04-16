Зараз він є студентом-заочником одного з університетів у Санкт-Петербурзі.

До теми На сьогодні виявили сотні колаборантів, серед них "партія шаріків", – Данілов

За даними слідства, колаборант був активним дописувачем пропагандистських телеграм-каналів. Він повністю підтримував повномасштабне вторгнення Росії в Україну та захоплювався воєнними злочинами окупантів. Також він поширював брехню про ситуацію на фронтах.

Крім того, він закликав окупантів запровадити тимчасовий уряд і навести жорсткі порядки в Україні, звинувачуючи українських військових нібито у геноциді власного народу,

– повідомили в СБУ.

Ще один колаборант – колишній військовослужбовець. Він поширював у соціальних месенджерах контент на підтримку війни та повністю схвалював зміни кордонів України.

Під час досудового розслідування правоохоронці вилучили за місцем проживання одного з фігурантів заборонену символіку Росії. Обом мешканцям Коростеня повідомили про підозру через колабораційну діяльність.

Вас може зацікавити – нові величезні втрати росіян в Україні: дивіться відео