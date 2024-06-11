По данным контрразведки СБУ, врагу нужны были локации конструкторских бюро и производственных мощностей, которые были передислоцированы после полномасштабного вторжения и где изготавливают авиадвигатели для боевых вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.
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Как действовал "крот"
Чтобы получить разведданные, российская спецслужба привлекла своего агента – механика станков одного из промышленных объектов Мотор Сичи.
По указанию россиян он обходил территорию предприятия и фиксировал местоположение производственных цехов и складов с готовой продукцией. Затем делал отметки нужных локаций на гугл-картах для их дальнейшей передачи в ФСБ,
– говорится в сообщении СБУ.
Злоумышленник собирался передать отчет Кремлю через своего брата – местного жителя, который был на прямой связи с кадровым сотрудником российской спецслужбы.
Мужчину завербовала российская ФСБ / Фото СБУ
Россия планировала удары по оборонным объектам
Далее захватчики планировали осуществить прицельные ракетные удары по оборонным объектам Запорожья.
Контрразведчики СБУ задержали обоих предателей, когда они готовились передать разведданные в ФСБ.
Отмечают, что кроме задержания злоумышленников, СБУ провела комплексные мероприятия, чтобы обезопасить мощности оборонно-промышленного комплекса Украины.
Братья планировали удары по оборонным объектам / Фото СБУ
Что грозит предателям
Правоохранители сообщили обоим задержанным о подозрении в государственной измене совершенной в условиях военного положения.
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.
СБУ выявляет предателей: последние новости
- Вчера, 10 июня, СБУ задержала 19-летнего юношу, который оказался агентом российской ФСБ и участвовал в подготовке ракетных ударов по военным объектам в Житомире и Одессе.
- 27 мая правоохранители разоблачили агентурную группу ФСБ, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью в Одесской области – злоумышленники готовили атаки на железнодорожную инфраструктуру в области.