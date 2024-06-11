За даними контррозвідки СБУ, ворогу потрібні були локації конструкторських бюро та виробничих потужностей, які були передислоковані після повномасштабного вторгнення та де виготовляють авіадвигуни для бойових гелікоптерів та безпілотних літальних апаратів.

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Як діяв "кріт"

Щоб отримати розвіддані, російська спецслужба залучила свого агента – механіка верстатів одного з промислових об'єктів Мотор Січі.

За вказівкою росіян він обходив територію підприємства та фіксував місце розташування виробничих цехів та складів з готовою продукцією. Потім робив позначки потрібних локацій на гугл-картах для їх подальшої передачі до ФСБ,

– ідеться у повідомленні СБУ.

Зловмисник збирався передати звіт Кремлю через свого брата – місцевого жителя, який був на прямому зв'язку з кадровим співробітником російської спецслужби.



Чоловіка завербувала російська ФСБ / Фото СБУ

Росія планувала удари по оборонних об'єктах

Далі загарбники планували здійснити прицільні ракетні удари по оборонних об'єктах Запоріжжя.

Контррозвідники СБУ затримали обох зрадників, коли вони готувались передати розвіддані до ФСБ.

Зазначають, що окрім затримання зловмисників, СБУ провела комплексні заходи, щоб убезпечити потужності оборонно-промислового комплексу України.

Брати планували удари по оборонних об'єктах / Фото СБУ

Що загрожує зрадникам

Правоохоронці повідомили обом затриманим про підозру у державній зраді вчиненій в умовах воєнного стану.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення.

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