Агентурну групу ФСБ, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю на Одещині, викрили співробітники Служби безпеки України. Зрадники планували удари, що частково б зупинили рух потягів в області.
Дивіться також Із беркутівців зняли усі обвинувачення: суд закрив одну зі справ про розгін Євромайдану
Очільником агентурної групи був учасник "Антимайдану"
Очільником агентурної групи був одесит, який працював інструктором з рукопашного та ножового бою. Раніше він був одним з активістів одеського "Антимайдану".
Зрадник особисто перебував на зв’язку із представниками російської спецслужби. Разом із ним "працював" його близький родич. Вони мали фотографувати і надсилати координати об'єктів залізничної інфраструктури Одещини.
Рашисти планували використати цю інформацію для знищення даних локацій, що мало унеможливити рух частиною колій,
– пишуть в СБУ.
Крім того, очільник агентурної групи був адміністратором групи прихильників так званої "Новоросії" в одній із соцмереж, де організував збір коштів для військ терористичних "Л/ДНР". Також він створював та поширював матеріали із закликом до захоплення влади та зміни меж території України.
"Він робив це через ресурс Novorus.info – так зване "центральне інформагентство "Новоросії", – додають у Службі безпеки України.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. "Керівнику" групи загрожує ув'язнення на строк до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої, а його родичу – до 5 років позбавлення волі.
СБУ отримала докази співпраці одеситів з ФСБ / Фото СБУ
Зрадники в Україні: останні новини
- Суд виніс вирок 74-річному зраднику Олександру Косторному. Його засудили на 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за надання карти-схеми Яворівського військового полігону.
- Дещо раніше СБУ затримали соратників екснардепа Віктора Медведчука в Києві. Вони виготовляли медіапродукт на замовлення прокремлівського політпроєкту "Другая Украина".
- У Києві також затримали "на гарячому" російського агента, який планував скоригувати російські ракети по залізничних ешелонах ЗСУ. Свій злочин він хотів вчинити за допомогою вебкамери.