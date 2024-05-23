СБУ регулярно затримує людей, яких підозрюють у держзраді. Серед них не тільки ті, хто наводить російські ракети на інфраструктуру України, а ті, хто допомагає ворогу інформаційно. Наприклад, агенти ФСБ, які працювали в прокремлівському політпроєкті "Другая Украина".

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У чому звинувачують Косторного

Засуджений через месенджер Теlegram переслав карту-схему Яворівського військового полігону. На ній зображено розташування військових містечок Міжнародного центру миротворчості та безпеки. Додатково зазначив, де знаходяться казарми та гуртожитки,

– повідомили в Офісі Генпрокурора.

Чоловік співпрацював з агентами ФСБ ще з початку повномасштабного вторгнення. А взагалі є колишнім працівником КДБ.

Він збирав відомості про розташування військових об'єктів, зброї та об'єктів критичної інфраструктури на території Львівщини.

13 березня 2022 року росіяни вгатили по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині. Було випущено понад 30 ракет, загинули понад 60 військовослужбовців.

Адвокат Косторного то намагався зробити засідання закритим, то наполягав, що його підзахисний невинуватий. Але не зміг переконати суд.

Який вирок суду

23 травня у Галицькому районному суді Львова Олександра Косторного визнали винним у держзраді. Покарання – 15 років за ґратами із конфіскацією майна.

Прокурор заявив, що суд підтримав його позицію прокурора і призначив максимальне покарання.

Чоловік своєї провини не визнає – мовляв, просто скинув карту мисливського угіддя, де збирав гриби. Він планує подавати апеляцію і оскаржувати рішення.

У коментарі Суспільному Косторний заявив, що його засудили помирати в тюрмі, попри те, що йому 74 роки. Мовляв, отак демократія дякує йому за те, що він "чверть століття безкоштовно допомагав людям". Але не ясно, що саме він вважає допомогою.

Деталі про справу від СБУ

Цікаво, що Косторного затримали ще в червні 2022 року. Його куратор з ФСБ уже отримав підозру від СБУ за співпрацю з країною-агресором.

"Після початку повномасштабного вторгнення Росії на зрадника дистанційно вийшов зв'язковий, який скоординував його з представником ФСБ. За вказівкою агресора він мав встановити місця базування Сил оборони на території Львівщини. Згодом він передав ворогу інформацію із точними локаціями військових об'єктів, позначених на карті. Отримані розвіддані він передавав через месенджер своєму куратору з 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ", – деталізували в Службі безпеки України.

Раніше на 24 Каналі виходив матеріал про те, як агенти ФСБ поводяться на допитах. Ознайомитися з ним можна тут.