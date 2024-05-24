Колишнім силовикам, причетним до розгону мирних демонстрантів на Майдані наприкінці 2013 року, висунули звинувачення ще у 2015 році. Наразі ж усі обвинувачення з них зняли, а з їхнього майна зняли арешт.

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Що постановив суд

Сьогодні, 24 травня попри те, що потерпілі були проти закриття справи, а також клопотання прокурорки про відкладення засідання через відсутність учасників, суддя після нарадчої оголосив своє рішення.

Клопотання захисника Коника задовольнити, обвинувачених звільнити від відповідальності у зв'язку із закінченням строку давності,

– постановив суддя Віталій Ціктіч.

Таким чином, суд вирішив зняти арешт з майна обвинувачених, а цивільні позови потерпілих залишити без задоволення. Підозрюваний Мариненко (один з керівників силовиків, які розганяли мітинг) перебував у судовій залі, але про судове рішення говорити не став. Натомість він відреагував агресивно, заборонивши знімати його на камеру.

Потерпіла сторона готова оскаржувати судове рішення.

Колишні мітингувальники проти закриття справи

Олега Горобця, одного з учасників мітингу, якого побили беркутівці на Майдані, у суді представляла його адвокатка Вікторія Дейнека. Сам колишній мітингувальник наразі воює на фронті. За словами адвокатки, її підзахисний вважає, що обвинувачені мають бути притягнені до відповідальності та те, що за такий тривалий час не завершили справу, це затягування захисту.

Вони часто подавали клопотання про те, що не можуть взяти участь. Позиція мого потерпілого, що ми могли б встигнути,

– говорить Дейнека.

З усіх потерпілих на Майдані 30 листопада 2013 року в залі перебували лише двоє – Любомира Кеплер та Сергій Калоша. Багато хто зараз воює, а декого вже нема в живих. Сергій Калоша розповів, що йому в ті дні беркутівці розбили голову та обличчя. Він згодом відвідував усі засідання суду, але багато з них відкладались, затягуючи справу.

Чи відповіли беркутівці за побиття людей