Бывшим силовикам, причастным к разгону мирных демонстрантов на Майдане в конце 2013 года, предъявили обвинения еще в 2015 году. Пока же все обвинения с них сняли, а с их имущества сняли арест.

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Что постановил суд

Сегодня, 24 мая несмотря на то, что потерпевшие были против закрытия дела, а также ходатайство прокурора об отложении заседания из-за отсутствия участников, судья после совещательной объявил свое решение.

Ходатайство защитника Коника удовлетворить, обвиняемых освободить от ответственности в связи с истечением срока давности,

– постановил судья Виталий Циктич.

Таким образом, суд решил снять арест с имущества обвиняемых, а гражданские иски потерпевших оставить без удовлетворения. Подозреваемый Мариненко (один из руководителей силовиков, которые разгоняли митинг) находился в судебном зале, но о судебном решении говорить не стал. Вместо этого он отреагировал агрессивно, запретив снимать его на камеру.

Потерпевшая сторона готова обжаловать судебное решение.

Бывшие митингующие против закрытия дела

Олега Горобца, одного из участников митинга, которого избили беркутовцы на Майдане, в суде представляла его адвокат Виктория Дейнека. Сам бывший митингующий сейчас воюет на фронте. По словам адвоката, ее подзащитный считает, что обвиняемые должны быть привлечены к ответственности и то, что за такое длительное время не завершили дело, это затягивание защиты.

Они часто подавали ходатайство о том, что не могут принять участие. Позиция моего потерпевшего, что мы могли бы успеть,

– говорит Дейнека.

Из всех пострадавших на Майдане 30 ноября 2013 года в зале находились только двое – Любомира Кеплер и Сергей Калоша. Многие сейчас воюют, а некоторых уже нет в живых. Сергей Калоша рассказал, что ему в те дни беркутовцы разбили голову и лицо. Он впоследствии посещал все заседания суда, но многие из них откладывались, затягивая дело.

Ответили ли беркутовцы за избиение людей