Речь идет о Валерии Астахове. Бывший беркутовец после оккупации Крыма перешел на сторону россиян. Предатель есть в базе данных "Миротворца".

Обратите внимание У меня руки трясутся, надо душить, – Данилов о похитителях украинских детей

Бил детей за поддержку Украины

Один из мальчиков, которого били в лагере во временно оккупированном Крыму, узнал своего обидчика. Интересно, что депортацией украинских детей предатель занимается давно. Тогда он из Славянска в Ростовскую область вывез 38 детей, среди них 21 ребенок в возрасте от 2 месяцев до 12 лет.

После возвращения 23 марта 17 детей, которых с временно оккупированной территории Херсонщины депортировали в Крым, журналисты пообщались с ними и их родителями. 16-летний Виталий рассказал, что их били и держали в подвале, а одну девочку из Херсона ударили железным прутом.

Все это происходило в лагере "Мечта" временно оккупированной Евпатории. Экс-беркутовец Астахов угрожал этим прутом и говорил, что будет бить им тех, кто поддерживает Украину. Говорил, что дети никому не нужны.

Он говорил: "Закрою в подвале, будете сидеть там, подчиняться мне",

– вспоминает слова Астахова Виталий.

Затем детей перевели в лагерь "Дружба". Они там жили в ужасных условиях – даже не было постельного белья. Только грязный матрас и подушка. Кормили их некачественной пищей.

Обратите внимание! По состоянию на 23 марта 2023 года с территории Украины депортировано 16 226 ребенка. Возвращено только 308. Россия продолжает похищать несовершеннолетних с временно оккупированных территорий. Основная фигурантка по делу похищение детей – Мария Львова-Белова. Происходит это под покровительством диктатора Владимира Путина. Поэтому Международный уголовный суд признал их виновными и выдал ордер на арест.