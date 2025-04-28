Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Важно Задержан еще один предатель, который корректировал удары России по Николаеву

СБУ задержала предателей

СБУ сорвала новые попытки российских спецслужб расшатать обстановку в Днепре и, действуя на опережение, задержала местных супругов-предателей. Как оказалось, они готовили теракты в прифронтовом городе.

Так, фигуранты обустроили на территории Днепра и его окрестностях 6 тайников со взрывчаткой и гранатами Ф-1. Эти тайники потом бы использовали новые завербованные агенты России, которых бы заставили взорвать взрывчатки в многолюдных местах.

Также супруги предатели "контролировали" выполнение диверсий другой агентурой. Так, фигуранты зафиксировали последствия поджога почтового отделения, что совершили другие приспешники России, которых уже задержала СБУ. Соответствующий "отчет" агенты мессенджером направили куратору в Россию.

По данным следствия, предателями оказались 42-летний контрактник одной из воинских частей, занимавшийся подрывной деятельностью во время отпусков домой, а также его 24-летняя жена, которую враг завербовал на одном из телеграм-каналов. При обыске у них изъяты новые взрывные устройства замаскированные в термосы и усиленные саморезами. Также обнаружены телефоны и сим-карты, которые они использовали для связи с куратором.

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Задержанным уже сообщили о подозрениях по трем статьям: государственная измена, незаконное обращение с боевыми припасами и незаконное изготовление взрывного устройства. Супругам предателей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Сейчас они находятся под стражей без права внесения залога.