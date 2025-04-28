Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

Важливо Затримано ще одного зрадника, який коригував удари Росії по Миколаєву

СБУ затримала зрадників

СБУ зірвала нові спроби російських спецслужб розхитати обстановку у Дніпрі та, діючи на випередження, затримала місцеве подружжя зрадників. Як виявилося, вони готували теракти у прифронтовому місті.

Так, фігуранти облаштували на території Дніпра та його околицях 6 тайників з вибухівками та гранатами Ф-1. Ці сховки потім би використали нові завербовані агенти Росії, яких би змусили підірвати вибухівки у багатолюдних місцях.

Також подружжя зрадників "контролювало" виконання диверсій іншою агентурою. Так, фігуранти зафіксували наслідки підпалу поштового відділення, що вчинили інші поплічники Росії, яких уже затримала СБУ. Відповідний "звіт" агенти месенджером направили куратору в Росію.

За даними слідства, зрадниками виявились 42-річний контрактник однієї з військових частин, що займався підривною діяльністю під час відпусток додому, а також його 24-річна дружина, котру ворог завербував на одному з телеграм-каналів. При обшуку у них вилучено нові вибухові пристрої замасковані у термоси та підсилені саморізами. Також виявлено телефони та сім-карти, які вони використовували для зв’язку з куратором.

СБУ затримала подружжя зрадників – більше в галереї

Затриманим вже повідомили про підозри за трьома статтями: державна зрада, незаконне поводження з бойовими припасами та незаконне виготовлення вибухового пристрою. Подружжю зрадників загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Нині вони перебувають під вартою без права внесення застави.