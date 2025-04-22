Раніше було затримано ще 4 осіб. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на СБУ.

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Зрадник обходив місто і шукав локації базування ЗСУ

Слідство встановило, що основними цілями зрадників були запасні командні пункти та логістичні склади Сил оборони, які воюють на південних напрямках фронту.

Уся агентурна група із 5 осіб контактувала з росіянами через зрадника Сергія Лебедєва, псевдонім якого "Лохматий". Він працює на ФСБ і воєнну розвідку Росії та нині переховується у Донецьку.

Наразі за місцем проживання затримано п'ятого коригувальника, який після викриття ворожого осередку "заліг на дно", щоб уникнути правосуддя,

– розповіли в СБУ.

Цьому зраднику 50 років, він місцевий безробітний. У поле зору російських спецслужб чоловік потрапив як прокремлівський коментатор у телеграм-каналах.

Коригувальник діяв окремо від решти зрадників. Його завданням було обходити місто і шукати локації базування ЗСУ. А ще він випитував дані у своїх знайомих під час побутових розмов.

Усі зібрані дані він надсилав "Лохматому".

У 50-річного агента Росії під час обшуків знайшли мобільні телефони із доказами його зрадницької діяльності, а також набої до стрілецької зброї, походження яких наразі ще з'ясовують.

Як уточнили у Миколаївській обласній прокуратурі, йдеться про понад 30 набоїв різного калібру.

Його взяли під варту і повідомили про підозру за статтями про несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ та незаконне поводження з бойовими припасами. Санкції передбачають до 12 років тюрми.