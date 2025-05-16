Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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СБУ задержала российского "крота"

Задержан еще один агент ФСБ в боевом подразделении армии. По материалам дела, он наводил удары России по позициям подразделения, в котором сам же проходил службу.

Расследование установило, что пособник агрессора – 31-летний водитель штурмового полка ВСУ. Он выполнял боевые задачи на Курском направлении.

По заданию российского куратора "крот" сделал для ФСБ удаленный доступ к своему телефону, чтобы оккупанты могли отслеживать его геолокацию в режиме онлайн.

Таким образом агрессор пытался использовать предателя как "живой маяк" для наведения ударов по Силам обороны.

Задержали российского "крота" / Фото СБУ

Перед обстрелом российские захватчики присылали "кроту" сообщение, чтобы он срочно вышел из зоны огневого поражения.

Впоследствии вражеский агент самовольно оставил воинскую часть и выехал в Харьков. И "залег на дно" и ожидал дальнейших инструкций от куратора из ФСБ. Надеялся получить план "эвакуации" в страну-агрессора, который ему обещал российский спецслужбист.

Однако сотрудники СБУ предотвратили это. "Крота" задержали в его доме в Харькове. У него изъяли мобильный телефон с доказательствами работы на врага.

Одновременно с задержанием российского агента СБУ провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских войск на передовой.

На основании полученных доказательств следователи сообщили задержанному о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса. Речь идет о государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Российский "крот" находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.