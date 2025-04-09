Сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Что известно о российском агенте

В СБУ рассказали, что предателем оказался мобилизованный в ряды ВСУ. Согласно материалам дела, он корректировал удары россиян по локациям воинской части, где проходил боевую подготовку перед отправкой на фронт.

Контрразведка СБУ задержала "крота" летом 2024 года, когда он готовил новый агентурный "отчет" российскому куратору. По данным следствия, вражеским агентом был житель Донецкой области, которого после мобилизации дистанционно завербовал кадровый сотрудник военной разведки России,

– говорится в сообщении.

Правоохранители задержали агента ГРУ / Фото СБУ

Оккупанты заметили предателя, когда тот оставлял антиукраинские комментарии в Telegram-каналах. Во время обыска у злоумышленника изъяли мобильный телефон с доказательствами его работы на Россию.

На основании отобранных доказательств суд признал российского агента виновным за государственную измену, совершенную в условиях военного положения.

К слову, недавно СБУ также предотвратила серию терактов в Каменце-Подольском. Правоохранители задержали двух агентов ФСБ, которых завербовали через Telegram.