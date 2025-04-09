Повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Що відомо про російського агента

У СБУ розповіли, що зрадником виявився мобілізований до лав ЗСУ. Згідно з матеріалами справи, він коригував удари росіян по локаціях військової частини, де проходив бойову підготовку перед відправкою на фронт.

Контррозвідка СБУ затримала "крота" влітку 2024 року, коли він готував новий агентурний "звіт" російському куратору. За даними слідства, ворожим агентом був мешканець Донеччини, якого після мобілізації дистанційно завербував кадровий співробітник воєнної розвідки Росії,

– йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали агента ГРУ / Фото СБУ

Окупанти помітили зрадника, коли той залишав антиукраїнські коментарі у Telegram-каналах. Під час обшуку у зловмисника вилучили мобільний телефон із доказами його роботи на Росію.

На підставі забраних доказів суд визнав російського агента винним за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

До слова, нещодавно СБУ також запобігла серії терактів у Кам'янці-Подільському. Правоохоронці затримали двох агентів ФСБ, яких завербували через Telegram.