Про це розповідає 24 Канал з посиланням на СБУ. До виконання завдання ворог залучив місцеву наркозалежну та її співмешканця.

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Російські агенти планували теракти на Хмельниччині

На Хмельниччині контррозвідка СБУ запобігла серії гучних терактів, які мали стати кривавим інструментом у руках ФСБ для дестабілізації регіону. Агентами ворога виявилися 24-річна наркозалежна та її 57-річний співмешканець – обидва мешканці Кам’янця-Подільського.

За даними слідства, зловмисників завербували через Telegram, де жінка шукала гроші "на дозу". Її куратор з Росії дав перше завдання – підпалити адмінбудівлі кількох сільрад. Далі пара мала перейти до масштабнішої операції – знищення вісьмох місцевих депутатів за допомогою вибухівки.

В орендованій квартирі в центрі міста агенти ворога готували саморобні вибухові пристрої. Планували закласти їх під автівки депутатів Кам’янець-Подільської міськради.

Однак українська контррозвідка діяла на випередження – під час обшуків вилучено компоненти вибухівки та телефони з доказами співпраці з росіянами.

Контррозвідка зірвала кривавий сценарій / Фото: СБУ

Агентура активно передавала ворогу фото та відео держустанов, приміщень міськради, ТЦК, а також інформацію про посадовців і їхні авто.

Злочин зупинено на етапі підготовки. СБУ затримала зрадників до того, як вибухівка опинилась на вулицях міста.

Фігурантам оголошено підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Обоє перебувають під вартою без права застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплекс заходів провели співробітники СБУ в Хмельницькій області спільно з обласною прокуратурою.

Офіс Генпрокурора підтвердив: затримані надавали допомогу ворогу в підривній діяльності проти України – фільмували об’єкти, передавали координати, готували вибухівку.