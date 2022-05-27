Задержал сына бывшего народного депутата контрразведка СБУ.

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По данным спецслужбы, проживая вблизи правительственных учреждений в центре Киева, агитатор распространял через собственный аккаунт в Instagram "сторис" и личные сообщения, в которых оправдывал агрессию России против нашего государства.

Также он публично призвал граждан сдаваться врагу и сотрудничать с ним.

Когда же мужчина понял, что ему грозит из-за его деятельности – пытался скрыться за границу. Там он планировал укрываться от украинского правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ оперативно разоблачили и задержали вражеского пропагандиста.

Правоохранители направили в суд обвинительный акт по статье 436 (пропаганда войны) УК Украины. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Сын бывшего бютовца и кума Тимошенко

Впоследствии журналисты установили имя бывшего народного депутата, подозреваемого в пропаганде войны. Это Дмитрий Ветвицкий ( на сайте "Украинской правды" его назвали Дмитрий Витвицкий. Однако, скорее всего, это ошибка. Фамилия депутата – Ветвицкий, – прим. 24 канала ).

Он был депутатом Верховной Рады Украины VI созыва в 2007-2012 годах. Избрался в Верховную Раду от "Блока Юлии Тимошенко" – в партии "Батькивщина" он находился с 1997 года. Однако в 2011 году он вышел из "БЮТ" и возглавил новую партию "Правда".

В то же время Дмитрий Ветвицкий – кум Юлии Тимошенко . Он крестный отец ее дочери Евгении.

В 2011 году Витвицкий запомнился тем, что внес в Верховную Раду законопроект об изменении текста Гимна Украины. Парламентарий предложил строчку "Еще не умерла и слава, и воля, еще нам, братия молодежи, улыбнется судьба." заменить на "Слава Богу, в Украине есть и правда, и воля, уже нам, братия-украинцы, улыбнулась судьба". Но до рассмотрения законопроекта так дело и не дошло.

В 2012 году он снова пытался попасть в Верховную Раду как депутат по мажоритарному округу, но его не избрали.

У Дмитрия Ветвицкого четверо детей. Сын Александр от первого брака, еще трое детей – от второго. Кого именно задержали – не уточняется.

Известно СБУ о задержании сына бывшего народного депутата