Затримала сина колишнього народного депутата контррозвідка СБУ.

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За даними спецслужби, проживаючи поблизу урядових установ у центрі Києва, агітатор розповсюджував через власний акаунт в Instagram "сторіс" та особисті повідомлення, в яких виправдовував агресію Росії проти нашої держави.

Також він публічно закликав громадян здаватися ворогу і співпрацювати з ним.

Коли ж чоловік зрозумів, що йому загрожує через його діяльність – намагався втекти закордон. Там він планував переховуватися від українського правосуддя. Втім, співробітники СБУ оперативно викрили та затримали ворожого пропагандиста.

Правоохоронці направили до суду обвинувальний акт за статтею 436 (пропаганда війни) КК України. Чоловіку загрожує позбавлення волі на термін до п'яти років.

Син колишнього БЮТівця та кума Тимошенко

Згодом журналісти встановили ім'я колишнього народного депутата, якого і підозрюють у пропаганді війни. Це Дмитро Ветвицький (на сайті "Української правди" його назвали Дмитро Вітвицький. Однак, скоріш за все, це помилка. Прізвище депутата – Ветвицький, – прим. 24 каналу).

Він був депутатом Верховної Ради України VI скликання у 2007 – 2012 роках. Обрався до Верховної Ради від "Блоку Юлії Тимошенко" – в партії "Батьківщина" він перебував з 1997 року. Однак у 2011 році він вийшов з "БЮТ" та очолив нову партію "Правда".

Водночас Дмитро Ветвицький – кум Юлії Тимошенко. Він хресний батько її доньки Євгенії.

У 2011 році Ветвицький запам'ятався тим, що вніс до Верховної Ради законопроєкт про зміну тексту Гімну України. Парламентарій запропонував рядок "Ще не вмерла України і слава, і воля, ще нам, браття молодії, усміхнеться доля." замінити на "Слава Богу, в Україні є і правда, і воля, вже нам, браття-українці, посміхнулась доля". Але до розгляду законопроєкту так справа і не дійшла.

У 2012 році він знову намагався потрапити до Верховної Ради як депутат по мажоритарному округу, але його не обрали.

У Дмитра Ветвицького четверо дітей. Син Олександр від першого шлюбу, ще троє дітей – від другого. Кого саме затримали – не уточняється.

Відо СБУ про затримання сина колишнього народного депутата