Граждан Украины много раз предупреждали о том, что снимать и выкладывать в сеть места, куда прилетели российские снаряды, строго запрещено. С помощью таких кадров враг может оценить последствия удара и подкорректировать данные, по которым ведет огонь.

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Задержание нарушителей

Служба безопасности Украины во Львове произвела задержание трех мужчин, которые, несмотря на запрет, решили снять видео с места прилета российских ракет и выложить их в Интернет.

Как рассказали сами задержанные, они стали свидетелями попадания российских боеприпасов в объекты, после чего сняли видео с мест событий и выложили их в телеграм-каналы, откуда они начали быстро распространяться.

С нарушителями уже проведена разъяснительная работа, они осознали последствия своих действий и обещают не повторять ошибки в будущем.

Правоохранители напоминают: ни в коем случае нельзя фиксировать и выкладывать в сеть последствия обстрелов украинских городов россиянами. Враг активно следит за соцсетями и может нанести новый удар. Если вы встретили такое видео – немедленно сообщайте в правоохранительные органы.

Обстрел Львова: как это было

3 мая российские оккупанты произвели ракетный обстрел Львова. Тогда же под ракетным ударом врага оказались многие города, также россияне впервые обстреляли Закарпатье.

Россиянам удалось повредить электрические подстанции, в результате чего часть города оказалась без света, а поезда начали курсировать с задержками. Также из-за обесточивания временно не работали две помповые станции. К счастью, все повреждения удалось довольно оперативно устранить.

В результате попадания ракет по Львову два человека получили ранения, им сразу оказали помощь. Повреждения получили коммунальная инфраструктура, несколько десятков гаражей. Также в результате взрывов в домах, расположенных рядом с местом попадания ракет, ударной волной были выбиты окна.

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