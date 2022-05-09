Громадян України багато разів попереджали про те, що знімати та викладати у мережу місця, куди прилетіли російські снаряди, суворо заборонено. За допомогою таких кадрів ворог може оцінити наслідки свого удару та підкоригувати дані, за якими веде вогонь.

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Затримання порушників

Служба безпеки України у Львові здійснила затримання трьох чоловіків, які попри заборону вирішили зняти відео з місця прильоту російських ракет та викласти їх в Інтернет.

Як розповіли самі затримані, вони стали свідками влучання російських боєприпасів в об'єкти, після чого знали відео з місця подій та виклали їх в телеграм-канали, звідки вони почали швидко поширюватися.

За порушниками вже проведено роз'яснювальну роботу, вони усвідомили наслідки своїх дій та обіцяють не повторювати помилки у майбутньому.

Правоохоронці нагадують: у жодному разі не можна фіксувати та викладати у мережу наслідки обстрілів українських міст росіянами. Ворог активно слідкує за соцмережами та може завдати нового удару. Якщо ви натрапили на таке відео – негайно повідомляйте у правоохоронні органи.

Обстріл Львова: як це було

3 травня російські окупанти здійснили ракетний обстріл Львова. Тоді ж під ракетним ударом ворога опинилося багато міст, також росіяни вперше обстріляли Закарпаття.

Росіянам вдалося пошкодити електричні підстанції, внаслідок чого частина міста опинилася без світла, а поїзди почали курсувати із затримками. Також через знеструмлення тимчасово не працювали дві помпові станції. На щастя, усі пошкодження вдалося доволі оперативно усунути.

Внаслідок влучання ракет по Львову двоє людей отримали поранення, їм одразу надали допомогу. Пошкодження отримали комунальна інфраструктура, декілька десятків гаражів. Також внаслідок вибухів у будинках, які розташовані поруч із місцем влучання ракет, ударною хвилею було вибито вікна.

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