Как сообщили в Службе безопасности Украины, контрразведчики разоблачили контрактника, который самовольно покинул воинскую часть и начал сотрудничать с российскими спецслужбами.

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Каковы подробности?

Мужчина прибывал на места попадания вражеских снарядов и создавал видимость оказания помощи пострадавшим, расчищая обломки разрушенных зданий.

Во время так называемого дежурства фигурант скрытно фиксировал разрушения городской инфраструктуры на камеру своего смартфона. Собранные медиафайлы и точные координаты он оперативно отправлял кураторам из страны-агрессора для планирования повторных атак на районный центр.

Охота за военными базами и видео в соцсетях

В поле зрения российских кураторов злоумышленник попал после публикации на своей странице в TikTok видеозаписей с повреждениями украинских объектов. Впоследствии агент получил дополнительное задание самостоятельно обходить улицы прифронтового города.

Помимо фиксации последствий обстрелов, он выслеживал места временного базирования подразделений Сил обороны и сосредоточения военной техники.

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Контрразведчики заблаговременно задокументировали подрывную деятельность корректировщика и задержали его по месту жительства, изъяв мобильный телефон с перепиской.

На основании собранных доказательств следователи объявили задержанному о подозрении в несанкционированном распространении информации о дислокации ВСУ и дезертирстве, совершенных в условиях военного положения. Суд поместил фигуранта под стражу, в настоящее время решается вопрос о дополнительной квалификации действий по статье о государственной измене.

Что было известно ранее?

Напомним, ранее мы писали, как в СБУ задержала российского агента в в четырех километрах от передовой в Донецкой области.

Тогда житель Николаевки пытался обнаружить замаскированные пункты управления дронами и огневые позиции самоходной артиллерии украинских защитников.