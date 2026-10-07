Об этом свидетельствуют данные Службы безопасности Украины.

Подробности разоблачения и задержания агента

Фигурантом оказался мобилизованный из Днепропетровской области, занимавший должность помощника оператора беспилотников. Операция по его разоблачению проводилась при содействии Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Представители российских спецслужб вышли на связь с военным через специализированные сообщества для поиска знакомств. Для этого враг создал аккаунт виртуальной девушки, от имени которой выпытывал нужную информацию.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина сдавал сведения о собственном разведывательном батальоне, а также о смежных подразделениях украинских сил.

Речь идет о бойцах, выполняющих боевые задачи на Вовчанском направлении всего в 10 километрах от линии фронта.

Контрразведчики СБУ своевременно приняли меры для обеспечения безопасности позиций украинских войск и задержали фигуранта вблизи военного полигона. В ходе обыска у него изъяли мобильный телефон с доказательствами подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Последствия и правовая квалификация преступления

В настоящее время следователи объявили задержанному подозрение в несанкционированном распространении информации о размещении воинских формирований в условиях военного положения. В то же время правоохранители решают вопрос о дополнительной квалификации действий фигуранта как государственной измены.

Злоумышленник находится под стражей без права на освобождение под залог, ему грозит до 8 лет лишения свободы. Процессуальное руководство по делу осуществляет Харьковская специализированная прокуратура в сфере обороны.

Ранее военная контрразведка СБУ и Нацполиция задержали агента ФСБ, который и собирал данные об оборонных и критически важных объектах Киеваа для подготовки российских ударов. Также он вел разведку в Полтавской области. В период с 21 по 24 сентября мужчина отслеживал потенциальные цели для российских атак, а после обстрелов выезжал на места попаданий и передавал куратору информацию об их последствиях.

По данным следствия, задержанный является недавно мобилизованным военнослужащим ВСУ. Мужчине объявили подозрение в государственной измене в условиях военного положения.