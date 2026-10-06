Об этом сообщает телеграм-канал СБУ.

Какие данные собирал агент?

Согласно материалам дела, в период с 21 по 24 сентября мужчина отслеживал объекты обороны и критической инфраструктуры для российских атак на Киев.

Собранные данные могли использоваться для наведения на столицу реактивных дронов "Герань-5" и баллистических ракет.

Именно в эти дни Россия совершила несколько комбинированных атак на столицу. В результате обстрелов погибли и были ранены мирные жители. Также повреждения получили жилые дома в нескольких районах столицы и роддом.

После российских ударов агент выходил на местность, чтобы осматривать последствия атак и передавать полученную информацию куратору.

Военный искал легкие деньги

По данным следствия, фигурант является военнослужащим ВСУ, которого недавно мобилизовали в Тернопольской области.

После призыва он самовольно покинул воинскую часть в Киевской области, поселился в одном из столичных хостелов и начал искать возможности для заработка в телеграм-каналах. Там с ним связался сотрудник российской спецслужбы и предложил ему деньги за выполнение заданий, в частности за корректировку российских ударов по Киеву.

Кроме того, агент должен был подготовить поджоги служебных автомобилей украинских военных. Также он совершил разведывательную поездку в Полтавскую область, где должен был выяснить ситуацию в регионе после недавних российских обстрелов.

Что нашли во время обыска?

Сотрудники СБУ задержали мужчину недалеко от его временного места проживания. В ходе обысков у него изъяли два смартфона, с помощью которых он поддерживал связь с представителями ФСБ.

Также правоохранители обнаружили легковоспламеняющуюся смесь: агент планировал использовать ее для поджога автомобиля украинского военнослужащего.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины: государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

В настоящее время фигурант находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали о задержании координатора ракетно-дроновых ударов России в Хмельницкой области. Злоумышленнику грозит 12 лет лишения свободы. Для другого агента попытка легкого заработка закончилась возможностью пожизненного заключения.