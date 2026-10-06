Про це повідомляє СБУ.

Які дані збирав агент?

За матеріалами справи, у період з 21 до 24 вересня чоловік відстежував об’єкти оборони та критичної інфраструктури для російських атак на Київ.

Зібрані дані могли використовувати для наведення на столицю реактивних дронів "Герань-5" і балістичних ракет.

Саме в ці дні Росія здійснила кілька комбінованих атак на столицю. Унаслідок обстрілів загинули та були поранені мирні жителі. Також пошкоджень зазнали житлові будинки в кількох районах столиці та пологовий будинок.

Після російських ударів агент виходив на місцевість, щоб оглядати наслідки атак і передавати здобуту інформацію куратору.

Військовий шукав легкі гроші

За даними слідства, фігурант є військовослужбовцем ЗСУ, якого нещодавно мобілізували на Тернопільщині.

Після призову він самовільно залишив військову частину на Київщині, оселився в одному зі столичних хостелів і почав шукати можливості для заробітку в телеграм-каналах. Там на нього вийшов співробітник російської спецслужби та запропонував йому гроші за виконання завдань, зокрема коригування російських ударів по Києву.

До того ж агент мав готувати підпали службових автомобілів українських військових. Також він здійснив розвідувальну поїздку до Полтавської області, де мав з’ясувати ситуацію в регіоні після нещодавніх російських обстрілів.

Що знайшли під час обшуку?

Співробітники СБУ затримали чоловіка неподалік його тимчасового місця проживання. Під час обшуків у нього вилучили два смартфони, за допомогою яких він підтримував зв’язок із представниками ФСБ.

Також правоохоронці виявили легкозаймисту суміш: її агент планував використати для підпалу автомобіля українського військовослужбовця.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли про затримання коригувальника ракетно-дронових ударів Росії на Хмельниччині. Зловмиснику загрожує 12 років позбавлення волі. Для іншого агента спроба легкого заробітку закінчилася можливістю довічного ув'язнення.