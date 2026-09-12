Как сообщает Служба безопасности Украины, корректировкой российских обстрелов занимался безработный житель города Славута.

Как мужчина стал шпионить в пользу врага?

Мужчина попал в поле зрения российских спецслужб через телеграм-каналы, где искал легкий заработок.

По указанию оккупантов информатор обходил территорию города и прилегающие районы, чтобы выявить геолокации потенциальных целей для вражеских атак.

Сбор координат и задержание

Сотрудники СБУ разоблачили фигуранта на начальном этапе его разведывательной деятельности, когда тот получил задание собрать подробные координаты для запланированных обстрелов западного региона Украины.



Доказательства шпионажа / СБУ



Доказательства шпионажа / СБУ

Правоохранители зафиксировали, как злоумышленник сфотографировал фасад административного здания и контрольно-пропускные пункты местной воинской части. В дальнейшем он должен был найти и передать врагу точные координаты складских помещений украинских войск.

Контрразведчики задержали фигуранта по месту его проживания. Во время обысков у него изъяли мобильный телефон с фотографиями украинских объектов и отметками на электронных картах Google.

Объявление подозрения и наказание

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по части 3 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины в отношении несанкционированного распространения информации о перемещении или размещении Вооруженных сил Украины в условиях военного положения.

Спецоперацию по раскрытию проводили сотрудники СБУ в Хмельницкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что СБУ задержала в Кропивницком местного жителя, которого подозревают в сотрудничестве с ФСБ. По данным следствия, он помогал российским спецслужбам готовить ракетные и дронные удары по объектам инфраструктуры.

Во время задержания правоохранители обнаружили у мужчины два охотничьих ножа. Следствие полагает, что он носил их с собой на случай разоблачения, чтобы оказать сопротивление правоохранителям.