Во время задержания у него изъяли два охотничьих ножа. По данным следствия, мужчина носил их с собой на случай разоблачения, чтобы оказать сопротивление правоохранителям. Об этом сообщает СБУ.

Что известно о предателе, который работал на оккупантов?

Также у предателя нашли телефон, на который он в режиме реального времени снимал территорию одного из инфраструктурных объектов. Именно по нему Россия готовила комбинированный удар.

По данным СБУ, мужчина был безработным. Его завербовали через Telegram-каналы, где он искал возможности быстрого заработка.

По заданию российского куратора он передвигался по Кропивницкому и прилегающим районам на такси или велосипеде.

Мужчина фотографировал потенциальные цели и передавал их координаты ФСБ. Больше всего россиян интересовали инфраструктурные и логистические объекты.

СБУ разоблачила агента в начале его сотрудничества с ФСБ. Его задержали во время доразведки возле одного из объектов, который Россия планировала атаковать.

Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. В настоящее время он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В Кропивницком задержали предателя / Фото СБУ

Напомним, суд приговорил к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества студента из Черкасс, который работал на ФСБ.

Он собирал для россиян данные о расположении украинских военных самолетов и вертолетов на аэродромах в центральном регионе.

Злоумышленника завербовали через Telegram-каналы, когда он искал быстрый заработок.

После сбора информации он пытался скрыться в Киеве, но СБУ его задержала.