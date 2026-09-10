Під час затримання у нього вилучили два мисливські ножі. За даними слідства, чоловік носив їх із собою на випадок викриття, щоб чинити опір правоохоронцям. Про це повідомляє СБУ.

Що відомо про зрадника, який працював на окупантів?

Також у зрадника знайшли телефон, на який він у реальному часі знімав територію одного з інфраструктурних об'єктів. Саме по ньому Росія готувала комбінований удар.

За даними СБУ, чоловік був безробітним. Його завербували через Telegram-канали, де він шукав можливості швидкого заробітку.

За завданням російського куратора він переміщався Кропивницьким і прилеглими районами на таксі або велосипеді.

Чоловік фотографував потенційні цілі та передавав їхні координати ФСБ. Найбільше росіян цікавили інфраструктурні та логістичні об'єкти.

СБУ викрила агента на початку його співпраці з ФСБ. Його затримали під час дорозвідки біля одного з об'єктів, який Росія планувала атакувати.

Затриманому повідомили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

У Кропивницькому затримали зрадника / Фото СБУ

Нагадаємо, суд призначив 10 років ув'язнення з конфіскацією майна студенту з Черкас, який працював на ФСБ.

Він збирав для росіян дані про розташування українських військових літаків і гелікоптерів на аеродромах у центральному регіоні.

Зловмисника завербували через Telegram-канали під час пошуку швидкого заробітку.

Після збору інформації він намагався сховатися в Києві, але СБУ його затримала.