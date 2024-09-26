СБУ и Нацполиция задержали поджигателя, который выполнял заказ российских спецслужб в Закарпатской области. Россия рассчитывала, что это расшатает общественно-политическую обстановку в регионе.

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Ему должны были заплатить за это

Правоохранители установили, что фигурантом оказался 21-летний мужчина, который искал быстрых заработков. С ним связался представитель российских спецслужб и предложил сотрудничество.

По указанию врага в течение суток молодой человек поджег служебный внедорожник ВСУ и автомобиль общества Красного Креста Украины.

Фигурант зафиксировал возгорание на камеру и отправил видеоотчет российскому куратору. В то же время "заказчик" платить отказался.

Правоохранители задержали злоумышленника, как только он поджег третью машину. Ему объявили подозрение в умышленном уничтожении или повреждении имущества и в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период.

Его взяли под стражу. Ему грозит до 10 лет заключения.