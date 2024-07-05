В группу входило три жительницы города в возрасте от 19 до 23 лет. Они работали в местном кафе и одновременно формировали список потенциальных целей для поражения оккупантами.
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Какие места интересовали россиян
По указанию российской спецслужбы женщины обходили город под видом прогулок и фотографировали "нужные" объекты. Делали они это с привязкой к местности.
Прежде всего враг заинтересовался локациями военкоматов и медучреждений, где сейчас проходят лечение украинские военные. Кроме этого, фигурантки пытались передать информацию о боевых позициях подразделений ПВО и береговой охраны. Ведь подразделения обороняют город с воздуха и морской акватории.
Полученные данные вражеские агенты передавали куратору в мессенджере и через анонимный чат. Скрывались женщины за вымышленными никнеймами. За выполненные дела фигурантки получали денежное вознаграждение.
Как сообщает СБУ, женщины запросили у вражеской стороны "своевременную эвакуацию" и возможность трудоустроиться в одну из российских спецслужб.
Какое наказание грозит агенткам
СБУ задокументировала агентурную группу и задержала всех трех фигуранток. К тому же провела специальные мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских защитников.
Злоумышленницам грозит пожизненное заключение по статье государственной измены, которая совершена группой лиц в условиях военного положения.
Ранее стало известно, что СБУ задержала агентов ФСБ, которые следили за морской охраной в Одесской области.