Как сообщает 24 Канал, эксперт считает, что ключевая цель России – расшатать ситуацию внутри Украины.

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"Открываю отчеты СБУ за прошедшую неделю. В один из дней сообщается о задержании 13 (!) поджигателей. К счастью, большинство терактов и поджогов СБУ удается предупреждать еще на стадии их подготовки", – пишет Голобуцкий.

СБУ подтверждает, что является эффективной спецслужбой страны, которая воюет. Служба не только воюет на фронте с оккупантами, но и эффективно обезвреживает внутренних врагов. Контрразведка – приоритетное направление для СБУ Малюка. И, надо признать, служба работает как часы, демонстрируя быстрые и качественные результаты работы, которые важны для всех сил обороны,

– считает эксперт.

Политолог акцентирует, что в ФСБ к подобным "агентам за деньги" относятся, как к грязи.

"Их удаленно подрывают или используют "втемную". Однако это не уменьшает опасность от действий подобных "искателей длинного рубля". При этом завербованный россиянами имеет две перспективы – или подорваться, или сесть за решетку на длительный срок. Единственный шанс избежать такой судьбы – вовремя обратиться в СБУ, в частности через чат-бот службы. Сюда уже поступили тысячи сообщений, которые позволили предотвратить многие преступления", – резюмирует Голобуцкий.

Ранее стало известно, что СБУ задержала в Харькове "крота" ФСБ, который наводил российские дроны по одной из крупнейших ТЭЦ Украины.