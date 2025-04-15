Бомбу должны были активировать через звонок мобильного телефона. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Что известно об агентурной сети российского ГРУ

Контрразведка СБУ вовремя обнаружила заговор. Исполнителей задержали именно тогда, когда те монтировали скрытую камеру неподалеку от места будущего подрыва.

Две исполнительницы – безработные жительницы Киевской области, попавшие под влияние вражеской разведки через телеграмм-каналы, которые обещали быстрый заработок. Женщины прибыли в Винницу, за деньги ГРУ сняли жилье, а впоследствии по координатам от куратора достали из тайника два СВП.

Третий участник группы – 33-летний винничанин – занимался изготовлением взрывчатки. По инструкциям россиян он снарядил взрывные устройства в термосы, наполнив их также шурупами для усиления поражения.

В случае удачного осуществления первого теракта, злоумышленники должны были перейти к следующей цели – райотдела полиции. Но операция СБУ не дала планам агрессора воплотиться.

Во время обысков у фигурантов изъяли взрывчатку и телефоны с доказательствами их сотрудничества с российской разведкой.

Всем троим сообщено о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ сорвала планы агентурной сети ГРУ: фото СБУ