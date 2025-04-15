Бомбу мали активувати через дзвінок мобільного телефону. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Що відомо про агентурну мережу російського ГРУ

Контррозвідка СБУ вчасно виявила змову. Виконавців затримали саме тоді, коли ті монтували приховану камеру неподалік місця майбутнього підриву.

Дві виконавиці – безробітні мешканки Київської області, що потрапили під вплив ворожої розвідки через телеграм-канали, які обіцяли швидкий заробіток. Жінки прибули до Вінниці, за гроші ГРУ винайняли житло, а згодом за координатами від куратора дістали зі схованки два СВП.

Третій учасник групи – 33-річний вінничанин – займався виготовленням вибухівки. За інструкціями росіян він спорядив вибухові пристрої у термоси, наповнивши їх також шурупами для посилення ураження.

У разі вдалого здійснення першого теракту, зловмисники мали перейти до наступної цілі – райвідділку поліції. Але операція СБУ не дала планам агресора втілитися.

Під час обшуків у фігурантів вилучили вибухівку та телефони з доказами їхньої співпраці з російською розвідкою.

Усім трьом повідомлено про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ зірвала плани агентурної мережі ГРУ: фото СБУ