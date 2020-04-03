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      СБУ будет контролировать распределение масок и медицинского оборудования в регионах

      - Читати новину українською
      Зеленский поручил СБУ следить за распределением масок и оборудования в регионах / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу осуществлять жесткий контроль за тем, как в регионах происходит распределение масок и медицинского оборудования. Отныне за этим будет следить Служба безопасности Украины.

      О привлечении СБУ к контролю за распределением средств и оборудования Владимир Зеленский рассказал во время своего ежедневного обращения.

      Важно Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса: главные тезисы

      Все, что мы получаем, отдаем в области. Придерживать, распределять среди родственников или друзей или, что еще хуже, перепродавать медицинские средства – мы не дадим никому,
      – заявил президент.

      Кроме того, у Службы безопасности Украины в борьбе с коронавирусом будет еще одна важная задача. В этом контексте глава государства заявил, что не все руководители медицинских учреждений подают достоверную информацию об их медицинском обеспечении.

      "Они украшают ситуацию. Это приводит к тому, что Киев видит одни цифры, а на месте ситуация хуже. Решение этого вопроса – на личном контроле главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко", – резюмировал Владимир Зеленский.

      Традиционное обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

       

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Коронавирус в Украине Президент Украины Владимир Зеленский СБУ Служба безопасности Украины Новости Украины Новости политики
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