СБУ будет контролировать распределение масок и медицинского оборудования в регионах
Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу осуществлять жесткий контроль за тем, как в регионах происходит распределение масок и медицинского оборудования. Отныне за этим будет следить Служба безопасности Украины.
О привлечении СБУ к контролю за распределением средств и оборудования Владимир Зеленский рассказал во время своего ежедневного обращения.
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Все, что мы получаем, отдаем в области. Придерживать, распределять среди родственников или друзей или, что еще хуже, перепродавать медицинские средства – мы не дадим никому,
– заявил президент.
Кроме того, у Службы безопасности Украины в борьбе с коронавирусом будет еще одна важная задача. В этом контексте глава государства заявил, что не все руководители медицинских учреждений подают достоверную информацию об их медицинском обеспечении.
"Они украшают ситуацию. Это приводит к тому, что Киев видит одни цифры, а на месте ситуация хуже. Решение этого вопроса – на личном контроле главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко", – резюмировал Владимир Зеленский.
Традиционное обращение Владимира Зеленского: смотрите видео
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