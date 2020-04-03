СБУ контролюватиме розподіл масок і медичного обладнання у регіонах
Президент України Володимир Зеленський поставив завдання здійснювати жорсткий контроль за тим, як у регіонах відбувається розподіл масок і медичного обладнання. Відтепер за цим стежитиме Служба безпеки України.
Про залучення СБУ до контролю за розподілом засобів і обладнання Володимир Зеленський розповів під час свого щоденного звернення.
Важливо Зеленський звернувся до українців через коронавірус: головні тези
Все, що ми отримуємо, віддаємо в області. Притримувати, розподіляти серед родичів чи друзів або, що ще гірше, перепродавати медичні засоби – ми не дамо нікому,
– заявив президент.
Крім того, Служба безпеки України у боротьбі з коронавірусом матиме ще одне важливе завдання. У цьому контексті глава держави заявив, що не усі керівники медичних закладів подають достовірну інформацію про їхнє медичне забезпечення.
"Вони прикрашають ситуацію. Це призводить до того, що Київ бачить одні цифри, а на місці ситуація гірша. Вирішення цього питання – на особистому контролі головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка", – резюмував Володимир Зеленський.
Традиційне звернення Володимира Зеленського: дивіться відео
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