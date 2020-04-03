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      СБУ контролюватиме розподіл масок і медичного обладнання у регіонах

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      Зеленський доручив СБУ стежити за розподілом масок і обладнання в регіонах / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський поставив завдання здійснювати жорсткий контроль за тим, як у регіонах відбувається розподіл масок і медичного обладнання. Відтепер за цим стежитиме Служба безпеки України.

      Про залучення СБУ до контролю за розподілом засобів і обладнання Володимир Зеленський розповів під час свого щоденного звернення.

      Важливо Зеленський звернувся до українців через коронавірус: головні тези

      Все, що ми отримуємо, віддаємо в області. Притримувати, розподіляти серед родичів чи друзів або, що ще гірше, перепродавати медичні засоби – ми не дамо нікому,
      – заявив президент.

      Крім того, Служба безпеки України у боротьбі з коронавірусом матиме ще одне важливе завдання. У цьому контексті глава держави заявив, що не усі керівники медичних закладів подають достовірну інформацію про їхнє медичне забезпечення.

      "Вони прикрашають ситуацію. Це призводить до того, що Київ бачить одні цифри, а на місці ситуація гірша. Вирішення цього питання – на особистому контролі головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка", – резюмував Володимир Зеленський.

      Традиційне звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

       

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Коронавірус в Україні Володимир Зеленський Новини України Новини політики СБУ Президент України Служба безпеки України
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