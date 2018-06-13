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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

СБУ опровергла очередной фейк оккупантов

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СБУ опровергла фейк
СБУ опровергла фейк / 24 Канал

Служба безопасности Украины опровергает информацию, которую активно распространяли подконтрольные пророссийским боевикам СМИ, о том, что якобы украинский военный перешел на сторону оккупантов.

Речь идет о бойце 24-й отдельной механизированной бригаде ВСУ Тарасе Гапьяке.

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Информация о том, что парень якобы перешел на сторону пророссийских боевиков, появилась в СМИ больше года назад. Родственники парня тогда уверяли, что, скорее всего, его взяли в плен.

В СБУ подтверждают, что военнослужащий попал в плен еще в марте 2017 года, а в декабре был освобожден в рамках обмена пленными.

После освобождения Тарас Гапьяк рассказал о том, как готовятся фейковые сюжеты для российских СМИ с "признаниями" украинских заложников.

По его словам, к пленным нередко применяют пытки. Парень вспоминает, что его лично пытали боевики из так называемого подразделения "Купол", которые скрывали свои лица и называли себя "русскими".

Именно после пыток он читал текст для видео, который впоследствии активно распространили сепаратистские и российские СМИ.

Находясь 279 дней в застенках российских террористов, Гапьяк смог идентифицировать 19 наемников из состава так называемой "военной комендатуры ЛНР", которые лично причастны к пыткам украинских заложников,
– отчитались в пресс-службе СБУ.

 

Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Война на Донбассе заложники Российская пропаганда СБУ
Источник: 24 Канал
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