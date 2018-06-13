СБУ спростувала черговий фейк окупантів

Служба безпеки України спростовує інформацію, яку активно поширювали підконтрольні проросійським бойовикам ЗМІ, про те, що нібито український військовий перейшов на бік окупантів.

Йдеться про 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Тараса Гап'яка.

Дивіться також: Кібербезпека: для чого насправді хочуть розширити повноваження СБУ

Інформація про те, що хлопець буцімто перейшов на бік проросійських бойовиків з'явилась у ЗМІ понад рік тому. Родичі хлопця тоді запевняли, що, скоріш за все, його взяли в полон.

У СБУ підтверджують, що військовослужбовець потрапив у полон ще у березні 2017 року, а у грудні був визволений в рамках обміну полоненими.

Після звільнення Тарас Гап'як розповів про те, як готуються фейкові сюжети для російських ЗМІ із "зізнаннями" українських заручників.

За його словами, до полонених нерідко застосовують тортури. Хлопець згадує, що його особисто катували бойовики з так званого підрозділу "Купол", які приховували свої обличчя і називали себе "русскими".

Саме після тортур він читав текст для відео, який згодом активно поширили сепаратистські та російські ЗМІ.

Перебуваючи 279 днів в катівнях російських терористів, Гап'як зміг ідентифікувати 19 найманців зі складу так званої "військової комендатури ЛНР", які особисто причетні до тортур українських заручників,

– відзвітували у прес-службі СБУ.