СБУ открыла уголовное дело против лидера С14 из-за задержания боевика Лусварги
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против руководителя националистической организации С14 Евгения Карася за его активное участие в задержании бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на стороне пророссийских боевиков на Донбассе.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Лусварги Валентин Рыбин.
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Главным следственным Управлением СБУ в Единый Реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении представителями С14 в центре Киева 4 мая 2018 года террористического акта и похищения человека (гражданина Бразилии, Рафаэля Лусварги),
– говорится в сообщении.
В запись Рыбин добавил фото документа.
Отметим, что в конце мая адвокат Лусварги сообщил, что по его заявлению Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть уголовное производство против одного из лидеров националистической организации С14 Евгения Карася.
Напомним, 4 мая представители праворадикальных организаций возле посольства Бразилии в Киеве задержали Рафаэля Лусварги, который ранее воевал на стороне пророссийских наемников так называемой "ДНР", и был даже за это осужден. Мужчину привели в здание СБУ и требовали от представителей безопасности ведомства принять меры.
7 мая Павлоградский горрайонный суд решил арестовать бразильца на 60 суток без возможности внесения залога. Лусварги будет находиться под стражей до 5 июля в СИЗО Днепра.