СБУ відкрила кримінальне провадження проти лідера С14 через затримання бойовика Лусваргі

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти керівника націоналістичної організації С14 Євгена Карася через його активну участь у затриманні бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на боці проросійських бойовиків на Донбасі.

Про це на своїй сторінці у Facebook сповістив адвокат Лусваргі Валентин Рибін.

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Головним слідчим Управлінням СБУ в Єдиний Реєстр досудових розслідувань внесені відомості про вчинення представниками С14 в центрі Києва 4 травня 2018 року терористичного акту і викрадення людини (громадянина Бразилії, Рафаеля Лусваргі),

– йдеться у повідомленні.

До допису Рибін додав фото документу.

Зазначимо, що наприкінці травня адвокат Лусваргі повідомив, що за його заявою, Шевченківський районний суд Києва зобов’язав СБУ відкрити кримінальне провадження проти одного з лідерів націоналістичної організації С14 Євгена Карася.

Нагадаємо, 4 травня представники праворадикальних організацій біля посольства Бразилії у Києві затримали Рафаеля Лусваргі, який раніше воював на боці проросійських найманців так званої "ДНР", і був навіть за це засуджений. Чоловіка привели до будівлі СБУ та вимагали від представників безпекового відомства вжити заходи.

7 травня Павлоградський міськрайонний суд вирішив арештувати бразильця на 60 діб без можливості внесення застави. Лусваргі перебуватиме під вартою до 5 липня у СІЗО Дніпра.