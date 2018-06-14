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Держава спонсорує праворадикалів: С14 отримала півмільйона

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Націоналістична організація С14
Націоналістична організація С14 / Фото з соцмереж

8 червня конкурсна комісія Міністерства молоді та спорту провела розподіл бюджетних коштів. Державне фінансування сумарно на майже півмільйона гривень отримали кілька проектів націоналістичної організації "С14", ще 700 тисяч отримала ГО "Голосіївська криївка".

Про це повідомляє "Громадське радіо".

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Конкурсна комісія вирішила, що кошти з бюджету отримають три проекти громадської організації "Освітня асамблея", серед засновників якої Євген Карась (керівник радикалів "С14") та дитячий табір від ГО "Січ-С14", серед засновників якої Володимир Карась (має таке ж прізвище, по-батькові, як і керівник "С14" та зареєстрований за тією ж адресою). Сума – 440 тисяч гривень.

Гроші мають піти на чотири проекти: "Національно-патріотичне виховання – запорука інформаційної безпеки держави", "Популяризація національної історичної спадщини шляхом використання історико-симулятивної забави "Холодний яр", "Правосвідомість як фундаментальна засада сучасного Національно-патріотичного виховання» та "Всеукраїнський дистанційний центр національно-патріотичного виховання".

Що таке С14? С14 існує з 2010 року. До цього її члени виступали разом із націоналістичною партією ВО "Свобода". Назва руху – відсилання до вислову американського нациста Девіда Лейна, яка в перекладі звучить так: "Ми маємо забезпечити існування нашого народу та майбутнє для білих дітей". В оригіналі лозунг містить 14 слів. З 2014 року офіційно зареєстрована в Мін’юсті як "Громадська організація СІЧ-С14". Серед членів С14 є чимало людей, яких звинувачують у скоєні тяжких злочинів. В листопаді 2017 С14 внесли до списку міжнародних терористичних організацій. Про це йдеться на сайті консорціуму Terrorism Research & Analysis Consortium TRAC.

Теги: Новини України Новини політики Гроші ВО "Свобода" Тероризм Міністерство молоді та спорту
Джерело: 24 Канал
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