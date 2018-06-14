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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Правозахисники звернулися до української влади через безкарність радикалів

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Праворадикали
Праворадикали / church.ua

Міжнародні правозахисні організації Human Rights Watch, Amnesty International, Front Line Defenders та Freedom House закликали владу України вжити заходів для припинення атак радикальних груп.

Звернення вони адресували до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та генпрокурора Юрія Луценко.

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Зазначається, що за останні місяці українська влада ніяк не відреагувала на більшість інцидентів за участі радикалів, що створило атмосферу майже повної безкарності.

Також правозахисники наголосили, що через відсутність реакції на агресивні дії радикалів кількість інцидентів за їх участі збільшується.

Ми наполегливо закликаємо вас вжити ефективних заходів для запобігання та припинення дій, що сприяють ненависті та дискримінації, та притягнути винних до відповідальності,
– йдеться у зверненні.

У заяві зазначається, що радикальні групи, прикриваючись патріотизмом та захистом традиційних цінностей, вчиняють агресивні дії стосовно жінок, етнічних меншин, представників ЛГБТ, а також інших людей, чиї погляди не співпадають з їхніми.

"Ми закликаємо МВС, прокуратуру та політичних лідерів України виконати свої зобов’язання по гарантуванню права на свободу мирних зібрань та права на безпеку для усіх людей в країні", – додали правозахисники.

Теги: Новини України Новини політики Арсен Аваков Юрій Луценко Національна дружина
Джерело: 24 Канал
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